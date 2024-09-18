Влюбленные из Великобритании вместе умрут в "капсуле самоубийц"

Питер Скотт и его жена Кристин решили вместе уйти из жизни. Последние мгновения влюбленные проведут в двойной "капсуле самоубийц".

Питеру – 86 лет. Его жене Кристин – 80. Они пробыли в браке 46 лет. Недавно у женщины диагностировали сосудистую деменцию. Медики предупредили, что состояние Кристин будет только ухудшаться.

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Питер не захотел жить без любимой

Питер рассказал, что не может смотреть, как состояние любимой ухудшается. Кроме того, он совсем не хочет жить без любимой. Поэтому супруги решили вместе уйти из жизни. Для этого они воспользуются капсулой Sarco pod, которую называют "Теслой смерти". Для этого влюбленные приедут в Швейцарию.

Мы прожили долгую, счастливую, здоровую, полноценную жизнь, но вот мы в почтенном возрасте, и это не делает с вами приятных вещей. Мы понимаем, что другие люди могут не разделять наших чувств, и мы уважаем их позицию,

– рассказал Питер.

Смерть Питера и Кристен наступит из-за асфиксии инертным газом. Они потеряют сознание буквально за считанные секунды, а в целом процесс займет 10 минут.

Очевидно, влюбленные уйдут из жизни уже в январе следующего года. Питер и Кристен смогут держаться за руки, а кто-то один из них нажмет кнопку.