Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили за страстным поцелуем с новым бойфрендом

Британская актриса Эмма Уотсон, которая прославилась благодаря фильмам о "Гарри Поттере", закрутила новый роман. Папарацци подловили актрису за пылким поцелуем с неизвестным брюнетом.

Таинственный бойфренд актрисы

Эмма не из тех знаменитостей, которые делятся личной жизнью в сети. Актриса старается скрывать своих бойфрендов от папарацци и не дает комментариев относительно новых отношений.

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На фото, которое сделали папарацци, звезда "Поттерианы" имеет счастливый вид. Она стоит возле автомобиля и обнимается с неизвестным мужчиной. Влюбленные мило о чем-то общаются и целуются. Оба одеты в синие рубашки.

Информации о новом избраннике знаменитости нет. Лицо его на фото также не видно, потому что фотография сделана со спины. Поэтому кто покорил сердце известной актрисы – неизвестно.



Эмму Уотсон заметили с новым бойфрендом / Фото @EmWatsonUpdates

Что известно о личной жизни Эммы Уотсон

По словам инсайдеров, 34-летнюю актрису привлекают умные мужчины, уровень интеллекта которых соответствует ее собственному. Ранее Эмма полтора года встречалась с британским миллиардером Брэндоном Грином.

Прошлым летом актрису заметили на свидании с американским бизнесменом Райаном Уолшем. Влюбленная пара вместе проводила время в Венеции. Также известно, что Эмма состояла в отношениях с техническим директором Уильямом Найтом, американским разработчиком Бренданом Ирибе, регбистом Мэтью Дженни и бизнесменом Лео Робинтоном.

Кроме того, когда-то звезда была влюблена в коллегу из "Поттерианы" Тома Фелтона, и сейчас мужчина и женщина являются хорошими друзьями. Эмма даже написала предисловие к автобиографической книге Фелтона "По ту сторону волшебной палочки".