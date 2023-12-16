Эмма Стоун призналась, что выходила замуж с подбитым глазом: как это произошло

Эмма Стоун тайно вышла замуж еще в 2020 году. Однако только через 3 года голливудская актриса призналась, что в день свадьбы у нее был синяк под глазом.

О свадьбе Эммы Стоун мало что известно. О курьезной ситуации звезда рассказала в подкасте.

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Травма случилась случайно

Выяснилось, что актриса получила синяк за несколько дней до свадьбы случайно.

Когда я открывала холодильник, сломалась ручка и я получила синяк,

– рассказала Эмма Стоун о том, как сама себя случайно ударила.

Один из ведущих подкастов пошутил, что актрисе нужно всегда ходить в шлеме. В ответ она согласилась с такой идеей и добавила: "Мне нужен шлем и обширная терапия".

Что известно о свадьбе Эммы Стоун

В сети нет фотографий со свадьбы звезды фильма "Ла-Ла Ленд" и американского комика и кинорежиссера Дэйва Макккери. Неизвестно, удалось ли визажистам скрыть синяк невесты под макияжем.

Стоун и Маккери начали встречаться в 2017 году, а 2 года спустя впервые официально появились на публике – пришли на церемонию вручения наград SAG. Инсайдеры рассказывали, что для Эммы очень важна работа, а Дэйв поддерживает это. Поэтому они – идеальная пара.

В конце 2019 года Дэйв сделал любимой предложение и они начали планировать свадьбу.

Сначала влюбленные хотели пожениться в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса перенесли особый день на сентябрь. В начале 2021 года стало известно о беременности Эммы. Сейчас супруги воспитывают дочь Луизу Джин Маккери, которую назвали в честь бабушки актрисы.

Эмма и Дэйв считают, что счастье любит тишину, потому редко делятся информацией о личной жизни.