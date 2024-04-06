"Как с молодым жеребцом": звезда "Сплетницы" прокомментировала "интимную связь" с принцем Гарри

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри был очень откровенным. В частности, признался, когда и при каких обстоятельствах состоялся его первый секс. По словам принца, это произошло в 17 лет со "взрослой женщиной".

Свой первый секс принц Гарри назвал "бесславным эпизодом". Все произошло на заднем дворе паба.

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Бесславный эпизод со взрослой женщиной. Она очень любила лошадей и вела себя со мной почти так же, как с молодым жеребцом. Это была быстрая поездка, после которой она шлепнула меня по заднице и отправила пастись,

– откровенно делился принц Гарри.

Тогда читатели почему-то решили, что говорится о звезде культового сериала "Сплетница" Элизабет Херли. Она – старше принца Гарри почти на 20 лет. Интересно, что ее героиня в "Сплетнице" – Диана Пейн – по сюжету крутила роман с юным Нейтом Арчибальдом, которого сыграл Чейс Кроуфорд.

Стоит заметить, что доказательств никакой связи Элизабет и Гарри (не говоря уже об интимной) не было. В то же время слухи разлетались со скоростью света. В конце концов, Херли решила расставить все точки над "і".

Что сказала Элизабет Херли

Британская актриса призналась, что вообще ни разу в жизни не встречалась с принцем Гарри. Однако знакома с его отцом – королем Чарльзом III – и братом – принцем Уильямом. Слухи о сексе с Гарри Херли назвала "просто смешными".