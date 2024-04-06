"Як з молодим жеребцем": зірка "Пліткарки" прокоментува "інтимний зв'язок" із принцом Гаррі

У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі був дуже відвертим. Зокрема, зізнався, коли та за яких обставин відбувся його перший секс. За словами принца, це сталося у 17 років з "дорослою жінкою".

Свій перший секс принц Гаррі назвав "безславним епізодом". Усе сталося на задньому дворі пабу.

Зверніть увагу Принц Гаррі потрапив у секс-скандал: у чому його звинувачують

Безславний епізод із дорослою жінкою. Вона дуже любила коней і поводилася зі мною майже так само, як з молодим жеребцем. Це була швидка поїздка, після якої вона шльопнула мене по дупі і відправила пастись,

– відверто ділився принц Гаррі.

Тоді читачі чомусь вирішили, що мовиться про зірку культового серіалу "Пліткарка" Елізабет Герлі. Вона – старша за принца Гаррі майже на 20 років. Цікаво, що її героїня у "Пліткарці" – Діана Пейн – за сюжетом крутила роман з юним Нейтом Арчибальдом, якого зіграв Чейс Кроуфорд.

Варто зауважити, що доказів жодного зв'язку Елізабет та Гаррі (не кажучи вже про інтимний) не було. Водночас чутки розліталися зі швидкістю світла. Зрештою, Герлі вирішила розставити всі крапки над "і".

Що сказала Елізабет Герлі

Британська акторка зізналася, що взагалі жодного разу за життя не зустрічалася з принцом Гаррі. Однак знайома з його батьком – королем Чарльзом ІІІ – та братом – принцом Вільямом. Чутки про секс з Гаррі Герлі назвала "просто смішними".