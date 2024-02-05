7 лет за решеткой за свадьбу: экс-премьера Пакистана и его жену любовь довела до суда

Имрана Хана – бывшего премьер-министра Пакистана – и его жену Бушру Биби приговорили к 7 годам лишения свободы. Причина – довольно специфическая: слишком быстрая свадьба.

Влюбленные вроде бы очень поторопились со свадьбой и не выждали паузу в 3 месяца. Именно столько, по законам шариата, должно пройти от развода женщины до следующей ее свадьбы.

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В суд подал экс-супруг Биби – Хавара Манеки. Он заявил, что глубоко возмущен тем, как его бывшая жена пренебрегла правилами. Кроме того, Манеки обвинил Биби в прелюбодеянии.

Суд признал Хана и Биби виновными. В материалах дела говорится, что они поженились в январе 2018 года. Хан испугался возможных проблем с законом и решил провести еще одну свадьбу: уже в феврале. Однако это не сработало.

Теперь Хана и Биби ждут 7 лет за решеткой. Кроме того, пара должна заплатить штраф в размере 500 000 тысяч рупий (около 2 тысяч долларов). Пока неизвестно, будут ли влюбленные обжаловать приговор.

Брак с Биби – не первый в биографии Хана. Однако ее считают самой загадочной женой бывшего премьер-министра. СМИ рассказывают, что Биби считают целительницей. Фактически никаких данных о биографии женщины нет. Известно лишь, что Биби – 40+ лет и она всегда носит черную вуаль.

