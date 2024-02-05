Закохані начебто дуже поквапилися з весіллям й не вичекали паузу у 3 місяці. Саме стільки, за законами шаріату, має минути від розлучення жінки до наступного її весілля.

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До суду подав ексчоловік Бібі – Хавара Манекі. Він заявив, що глибоко обурений тим, як його колишня дружина знехтувала правилами. Окрім того, Манекі звинуватив Бібі у перелюбстві.

Суд визнав Хана та Бібі винними. У матеріалах справи мовиться, що вони одружилися у січні 2018 року. Хан злякався можливих проблем з законом й вирішив провести ще одне весілля: вже у лютому. Однак це не спрацювало.

Тепер Хана та Бібі чекають 7 років за ґратами. Окрім того, пара має сплатити штраф у розмірі 500 000 тисяч рупій (близько 2 тисяч доларів). Наразі невідомо, чи закохані оскаржуватимуть вирок.

Шлюб з Бібі – не перший у біографії Хана. Однак її вважають найзагадковішою дружиною колишнього прем'єр-міністра. ЗМІ розповідають, що Бібі вважають цілителькою. Фактично жодних даних про біографію жінки немає. Відомо лише, що Бібі – 40+ років й вона завжди носить чорну вуаль.

