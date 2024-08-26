Звезда "Сплетницы" Эд Вествик отгулял свадьбу мечты на лайнере: роскошные фото

37-летний британский актер Эд Вествик женился на модели Эми Джексон еще несколько месяцев назад. Тогда молодожены устроили вечеринку для самых близких. Уже летом влюбленная пара организовала роскошную свадьбу на круизном лайнере.

Свадьба в стиле Чака Басса

Эд Вествик прославился благодаря роли Чака Басса в молодежном сериале "Сплетница". Заметим, что свадьба актера была вполне в духе Чака Басса – дорогая, красивая и со вкусом.

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Вествик поделился в своем инстаграме фотографиями со свадьбы. На них молодожены позируют на фоне арки из белых цветов и зелени. Жених был одет в белый пиджак и черные брюки, а невеста – в атласное платье без бретелек и фату с кружевом.

Само празднование происходило на круизном лайнере в Италии. Судя по сообщению Эми, праздновать супруги планируют целую неделю.

Пусть веселье начинается! Мы плывем вдоль побережья Амальфи со всеми нашими друзьями и семьей на борту. Это было идеальное начало нашей love story недели,

– отметила Эми.

Смотрите видео со свадьбы Эда Вествика:

Жених и невеста сменили несколько свадебных образов и каждый из них – невероятный.

Заметим, Эд и Эми вместе уже более 3 лет. Актер сделал предложение любимой в конце января на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря в Швейцарии.