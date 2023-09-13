Эд Ширан сорвал свадьбу молодоженов: что сделал известный музыкант

Свадьба – событие, которое всегда переполнено эмоциями. Но иногда молодожены даже не догадываются, какого масла в огонь праздничных волнений могут подбросить неожиданные гости.

Так, Эд Ширан буквально ворвался на свадьбу и поразил жениха и невесту своим новым хитом. Рассказываем подробности этого перформанса и делимся, кто из мировых знаменитостей стал почетным гостем на свадьбах.

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Сорвали свадьбу

"Срыв свадьбы – это прекрасно" – вот так откровенно подписал видео Эд Ширан, где он показывает, как ворвался на праздник двух влюбленных. Молодожены собрались в Little White Wedding Chapel – небольшой часовне в Лас-Вегасе. Недалеко от нее оказался и певец, решивший поздравить влюбленных своим новым хитом "Magical", презентация которого запланирована на конец сентября.

Сказать, что молодожены были удивлены – они были в шоке от неожиданности! "Вот как это чувствовать себя влюбленным" – сказал Эд Ширан во время исполнения своей песни. После окончания толпа разразилась аплодисментами, а певец стал свидетелем свадебных обетов и первого поцелуя новосозданной семьи.

Кстати, Эд Ширан не впервые лично поздравляет молодоженов. В 2015 году одна австралийская пара выиграла свадьбу мечты от радиошоу "Kyle & Jackie O". Тогда Ширан исполнил одну из их любимых песен "Thinking Out Loud" прямо во время церемонии.

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Не отстают от певца и другие знаменитости. Актер Дуэйн Джонсон, более известный по прозвищу "Скала", лично сопровождал к алтарю журналиста и своего хорошего знакомому Ника Манди. В 2015 году его невеста решила преподнести сюрприз любимому. Дуэйн пригласил Ника вроде бы для работы над рекламой его нового фильма, но стал даже ведущим церемонии.

А вот американская автор-исполнительница Тейлор Свифт стала приглашенной гостьей на свадьбе военного. Сестра жениха написала письмо звезде и пригласила выступить на церемонии. Она отметила, что молодожены танцевали под одну из песен Свифт на помолвке в больнице, где находилась мать жениха. Певица отозвалась на приглашение и совсем неожиданно появилась на празднике.

Она исполнила акустическую версию "Blank Space". Тейлор отметила, что, когда писала эту композицию, никогда не думала петь ее на свадьбе.