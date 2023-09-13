Так, Ед Ширан буквально увірвався на весілля і вразив нареченого та наречену своїм новим хітом. Розказуємо деталі цього перформансу і ділимося, хто зі світових знаменитостей став почесним гостем на весіллях.

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Зірвали весілля

"Зрив весілля – це прекрасно" – ось так відверто підписав відео Ед Ширан, де він показує, як увірвався на свято двох закоханих. Молодята зібралися у Little White Wedding Chapel – невеличкій каплиці в Лас-Вегасі. Неподалік неї опинився і співак, який вирішив привітати закоханих своїм новим хітом "Magical", презентація якого запланована на кінець вересня.

Сказати, що наречені були здивовані – вони були у шоці від несподіванки! "Ось як це відчувати себе закоханим" – сказав Ед Ширан під час виконання своєї пісні. Після закінчення натовп вибухнув аплодисментами, а співак став свідком весільних обітниць та першого поцілунку новоствореної родини.

До речі, Ед Ширан не вперше особисто вітає молодят. У 2015 році одна австралійська пара виграла весілля мрії від радіошоу "Kyle & Jackie O". Тоді Ширан виконав одну з їхніх улюблених пісень "Thinking Out Loud" прямісінько під час церемонії.

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Не відстають від співака й інші знаменитості. Актор Двейн Джонсон, більш відомий на прізвисько "Скеля", особисто супроводжував до вівтаря журналіста та свого доброго знайомого Ніка Манді. У 2015 році його наречена вирішила зробити сюрприз коханому. Двейн запросив Ніка начебто для роботи над рекламою його нового фільму, але натомість став навіть ведучим церемонії.

А от американська авторка-виконавиця Тейлор Свіфт стала запрошеною гостею на весіллі військового. Сестра нареченого написала листа зірці і запросила виступити на церемонії. Вона зазначила, що молодята танцювали під одну з пісень Свіфт на заручинах у лікарні, де перебувала матір нареченого. Співачка відгукнулася на запрошення і зовсім неочікувано з'явилася на святі.

Вона виконала акустичну версію "Blank Space". Тейлор зазначила, що коли писала цю композицію, ніколи не думала виконувати її на весіллі.