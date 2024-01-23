Жених и невеста и их гости во время свадебного танца провалились в бездну: жуткие кадры

Паоло Мугнаини и Валерия Ибарра решили провести свою свадебную церемонию в особом месте. Выбор невест пал на бывший монастырь Джаккерино. Так они начали семейную жизнь с худшего решения.

Началось все просто сказочно. Паоло и Валерия наслаждались самым лучшим днем жизни в компании близких.

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А дальше начался ад

Начались свадебные танцы. Паоло танцевал перед женой. Они обнимались и смеялись. Вдруг что-то случилось, и молодожены и их гости оказались в пропасти. Паоло описывает это как настоящий ад.

Я плясал перед женой и с нашими друзьями. Мы смеялись, шутили, все были счастливы. Неожиданно я очутился в другом измерении. В темноте, в пустоте. Мгновение, и я услышал, как на меня падают тела, а также всевозможные обломки и пыль,

– рассказал мужчина.

Жених и невеста и их гости провалились под пол – в бездну на глубине 5 метров. Паоло не мог понять, что происходит. Жених словно оказался в страшном водовороте и не мог сориентироваться. Когда удалось сфокусировать зрение, Паоло увидел своего лучшего друга – тот лежал окровавленный. Из пореза на голове натекло очень много крови.

Жених и невеста и их гости провалились под пол монастыря: смотрите видео

Тогда Паоло понял, что произошло. Он начал звать Валерию – свою жену. Однако она не отзывалась. Паоло испугался, что возлюбленную похоронило под обломками. К счастью, Валерия выжила. Погибших среди гостей праздника тоже не было. Известно о по меньшей мере шестерых пострадавших. Среди них – беременная женщина. К счастью, ее жизни и жизни ребенка ничего не угрожает.

Первую брачную ночь Валерия и Паоло провели в больнице – на соседних койках, однако держась за руки.