После смерти мужа вдова проверила его телефон: правда оказалась слишком ужасной
Источник:The Sun
Марианна Фрейзер из Шотландии пережила страшную потерю. Ее муж Лиам покончил с собой. Ему было всего 25 лет. Тогда Марианна еще не подозревала: впереди еще один удар.
Потерю любимого Марианна переживала очень болезненно. Она перестала есть. В конце концов, все завершилось госпитализацией.
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Далее Марианну ждал еще один удар
Когда работники полиции передали Марианне телефон ее любимого, она узнала ужасную правду. Как оказалось, мужчина изменял.
Он звонил любовнице, когда я рожала. Это был удар за ударом. Думала, что брежу от послеродового обезболивающего,
– рассказала Марианна.
Несмотря на все, она не жалеет, что узнала правду. Это дало уверенность и готовность двигаться дальше. Странно злиться на того, кого уже нет среди живых, поэтому Марианна решила сконцентрироваться на своей жизни. Впереди у нее – очень важная задача: показать сыну, каким невероятным может быть мир.
Марианна решила сконцентрироваться на своей жизни / solo parent adventures
Сейчас Марианна готовится выпустить музыкальный альбом Open Hearts and Magic. А дальше они с сыном отправятся путешествовать по Юго-Восточной Азии.
Возможно, однажды Марианна сможет простить Лиама. А сейчас правда притупила боль от его потери.