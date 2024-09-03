После смерти мужа вдова проверила его телефон: правда оказалась слишком ужасной

Марианна Фрейзер из Шотландии пережила страшную потерю. Ее муж Лиам покончил с собой. Ему было всего 25 лет. Тогда Марианна еще не подозревала: впереди еще один удар.

Потерю любимого Марианна переживала очень болезненно. Она перестала есть. В конце концов, все завершилось госпитализацией.

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Далее Марианну ждал еще один удар

Когда работники полиции передали Марианне телефон ее любимого, она узнала ужасную правду. Как оказалось, мужчина изменял.

Он звонил любовнице, когда я рожала. Это был удар за ударом. Думала, что брежу от послеродового обезболивающего,

– рассказала Марианна.

Несмотря на все, она не жалеет, что узнала правду. Это дало уверенность и готовность двигаться дальше. Странно злиться на того, кого уже нет среди живых, поэтому Марианна решила сконцентрироваться на своей жизни. Впереди у нее – очень важная задача: показать сыну, каким невероятным может быть мир.



Марианна решила сконцентрироваться на своей жизни / solo parent adventures

Сейчас Марианна готовится выпустить музыкальный альбом Open Hearts and Magic. А дальше они с сыном отправятся путешествовать по Юго-Восточной Азии.

Возможно, однажды Марианна сможет простить Лиама. А сейчас правда притупила боль от его потери.