Кейт – в больнице, а Уильям – рядом: все, что известно об истории принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям и Кейт Миддлтон – одна из популярнейших пар XXI века. За их историей любви следят миллионы людей по всему миру. А как все началось? Как вспоминают самые влюбленные – из крепкой дружбы.

В январе 2024 года официальный аккаунт принца и принцессы Уэльских сообщил тревожную новость, информирует 24 Канал. Ее Высочество срочно прооперировали. В частной больнице Кейт пробудет около двух недель. Уильям уже отменил ближайшие мероприятия, чтобы как можно больше времени провести с женой. Принца уже заметили у больницы, где находится Кейт.

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Желаем принцессе Уэльской скорейшего выздоровления. А пока вспомним самые яркие моменты в истории пары.

От лучших друзей к влюбленным

Уильям и Кейт познакомились во время учебы в Университете Сент-Эндрюса (Шотландия). Впоследствии они будут охотно возвращаться туда во время рабочих визитов – уже как муж и жена, будущие король и королева Великобритании.

Биографы отмечают, что Кейт могла специально выбрать это учебное заведение, чтобы познакомиться с Уильямом. Правда, это или нет, мы можем так никогда и не узнать. Разве однажды принцесса будет очень откровенной. У нас есть только факт: Кейт на год отложила учебу и поступила в университет вместе с Уильямом. Паузу будущая принцесса использовала с пользой: занималась саморазвитием и волонтерством.

Кейт признавалась, что во время первой встречи с Уильямом чувствовала себя ужасно застенчивой. Однако принц впоследствии поделился в интервью, что сразу почувствовал: в этой девушки есть что-то особенное, что хочется исследовать.

Уильяма очаровало чувство юмора Кейт. Немного особенное, но "на его волне". Будущие влюбленные начали проводить вместе много времени. Однако они не спешили бросаться в водоворот романтических отношений. Биографы отмечают, что принц Уильям, ставший свидетелем несчастливого брака своих родителей, относился к отношениям очень осторожно.

Дружба Уильяма и Кейт длилась около года. И это было отличное время. Впоследствии Уильям заметит, что считает опыт дружбы, которая переросла в отношения, – просто замечательным.

Кейт вспоминает, что в то время Уильям, пытаясь произвести впечатление, часто готовил для нее.

Одним из переломных моментов, по мнению биографов, стал студенческий показ мод. Кейт позировала в прозрачном платье, и принц Уильям не мог отвести от нее взгляд.



Кейт и Уильям / Getty images

Сначала отношения держали в тайне

Уильям и Кейт не торопились афишировать свои отношения. В конце концов мир узнал о них из СМИ. Таблоид The Sun опубликовал фото влюбленных по отдыху в Альпах. Этот "слив" очень не понравился королевской семье. Особенно свирепствовал король Чарльз III (который тогда еще был принцем). Он угрожал The Sun серьезными последствиями.

В 2006 году Кейт впервые приняла участие в королевском событии. Она пришла, чтобы поддержать Уильяма на его выпускном из Королевской военной академии. Интересно, что аналогично поступила и его бабушка – королева Елизавета II.

А дальше была разлука

2007 год оказался очень мрачным для отношений Уильяма и Кейт. Влюбленные на время даже расходились. Говорят, что инициатором разрыва стал Уильям. Впоследствии он объяснит этот поступок необходимостью найти свой путь. Кейт тяжело пережила этот этап. Однако призналась, что он сделал ее сильнее.

А уже через несколько месяцев Уильям захотел восстановить отношения. Кейт заявила, что ей нужно время. Перед Уильямом была нелегкая задача: снова завоевать сердце любимой. Как показывает история, ему это удалось.

Поклонники пары вздохнули спокойно, когда в июле 2007 года Кейт появилась на концерте, посвященном десятой годовщине смерти принцессы Дианы.

Предложение принц Уильям сделал как романтик

В 2010 году принц Уильям решил, что пора вывести их с Кейт отношения на новый уровень. Он несколько недель носил кольцо в кармане и никому не рассказывал о своих намерениях. Даже принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" рассказал, что узнал о помолвке брата постфактум.

Уильям захотел сделать предложение как романтик, поэтому тщательно выбирал время и место предложения. Тот самый особенный момент наступил во время поездки в Африку.

Не то чтобы Кейт была шокирована. Они и раньше часто обсуждали возможность женитьбы. Однако будущая принцесса Уэльска призналась, что признание удалось действительно очень романтичным. Для помолвки Уильям выбрал кольцо своей матери – принцессы Дианы.

Уильям получил благословение на брак от своей бабушки – королевы Елизаветы II. СМИ рассказывают, что она несколько раз переспрашивала, точно ли Уильям уверен в своем решении. Еще один развод наследника престола стал бы серьезным ударом для короны. Но Уильям отвечал "да".

За несколько месяцев до свадьбы Уильям и Кейт совершили первую официальную поездку: в Уэльс. Влюбленные просто сияли вместе.

Свадьба Уильяма и Кейт стала событием для всего мира

Мужем и женой Уильям и Кейт стали 29 апреля 2011 года. Их свадебная церемония стала событием для всего мира. Миллионы людей из разных уголков мира включали прямую трансляцию и поднимали бокалы игристого за счастье молодоженов.

Королева Елизавета II предоставила Уильяму и Кейт титулы герцога и герцогини Кембриджских. Так началась новая страница их жизни.



Свадьбу Уильяма и Кейт назвали событием века / Getty images

11 лет спустя

Сейчас Уильям и Кейт – одни из самых влиятельных пар мира. Принц и принцесса Уэльские. Будущие король и королева Великобритании. Родители троих замечательных детей: Джорджа, Шарлотты и Луи.

Они добросовестно выполняют королевские обязанности и представляют корону на разных мероприятиях.



Поклонники с нетерпением ждут новых фото Уильяма и Кейт / Getty images

Время от времени в печати появляются слухи, что у супругов – проблемы. Уильяма вроде бы "подлавливали" на измене. В то же время, никаких реальных доказательств неверности наследника престола так и не было. Напротив – с годами Уильям и Кейт все чаще показывают теплые чувства друг друга на публике. Страстные взгляды, нежные прикосновения, перешептывания и улыбки – каждый "подловленный момент" – настоящий праздник для поклонников пары.

