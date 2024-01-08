Школьная любовь и расстояние: пара своей свадьбой "разбила" два главных страха влюбленных

Одни думают: может ли школьная любовь перерасти в серьезные отношения во взрослом возрасте. Другие – волнуются из-за отношений на расстоянии. Между тем, Джулия Джерард и Адам Ромунд своей свадьбой доказывают: возможно все, если влюбленные действительно хотят этого.

Джулия и Адам вместе учились в старшей школе. Однако не замечали друг друга до выпускного класса. Тогда будущие влюбленные оказались в одном классе. Так началась их дружба.

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Будущие влюбленные вместе готовились к экзамену по математическому анализу. Еще тогда они поняли, что вместе – отличная команда. Если даже с математикой справились, то какие еще препятствия могут быть? Хотя, по признанию Адама, будущий экзамен был лишь прикрытием. А "подготовка" превращалась в самые настоящие свидания.

Дальше – как в настоящем американском фильме о любви – Адам пригласил Джулию на выпускной. Там прошел первый поцелуй пары.

Они провели сказочное лето, а потом разъехались в разные университеты

Это лето стало действительно сказочным для Адама и Джулии. Они почти все время были вместе. Горечь отношениям добавлял один факт: уже в сентябре влюбленных ждали в разных университетах. Джулия и Адам решили продолжить свои отношения, но пока – на расстоянии. Уже много лет спустя Джулия призналась, что очень боялась потерять Адама, который стал любовью к ее жизни и лучшим другом.

Теперь история влюбленных развивалась "виртуально". 99% свободного времени они уделяли общению в соцсетях. Каждый приложил достаточно усилий, чтобы наконец убедиться, что расстояние – не обязательно разрушит отношения.

Традиция встреч – фотография на поллароид

Во время встреч, которые проходили крайне редко, Адам и Джулия создали для себя маленькую традицию: делать одну фотографию на поллароид. Через несколько лет удалось собрать целую коллекцию.

Время от времени Адам и Джулия говорили о свадьбе. Однако оба сходились во мнении, что еще слишком молоды для этого. Идеальным возрастом для свадьбы влюбленные определяли 27 – 28 лет.

Когда обучение наконец-то завершилось, Адам решил не медлить и сделать любимой предложение. К тому времени он уже был на 100% уверен, что хочет семью с Джулией. Парень решил преподнести любимый сюрприз. Он пригласил ее на несколько модных свиданий. Однако ни на одном из них не задал самый главный вопрос.

Признание стало неожиданным. Влюбленные пили кофе и гуляли у реки, когда Адам вдруг предложил сделать еще одно фото на поллароид. Позже он расскажет: он специально выбрал очень атмосферный уголок города – на календаре была осень, и все вокруг казалось позолоченным.

Адам опустился на одно колено и спросил, станет ли Джулия его женой. Девушка ответила да. Влюбленные уже сыграли свадьбу и пришли к выводу: больше – никаких расстояний в их отношениях.