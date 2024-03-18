Обменивает три старых кольца на новое: просьба жены озадачила мужчину

В сети мужчина по имени Тео поделился своей историей. За время семейной жизни его жена Лили получила 3 обручальных кольца. А теперь женщина хочет обменять их на что-то ценное.

Тео эта идея жены очень расстроила. Поскольку три кольца, которые он дарил жене, – очень ценные для него.

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Почему у Лили вообще было три кольца

Первое кольцо Тео презентовал Лили перед свадьбой. Женщина сама выбрала кольцо. Тео признался, что в то время это была очень весомая покупка для его финансов. Впоследствии Лили получила еще два кольца. Последнее – на 10-ю годовщину брака. В конце концов, три кольца просто соединили.

Однако теперь Лили хочет обменять свое обручальное кольцо, чтобы получить что-то большее. Когда Тео услышал об этом, он подумал, что жена просто шутит.

Я подумал, что она шутит, потому что она знает, как трудно мне было позволить себе первые два идеальных кольца, и как трудно было найти третье подходящее кольцо,

– признался Тео.

Мужчина добавил, что сейчас супруги имеют достаточно денег, чтобы приобрести еще одно кольцо. Тео заставляет нервничать тот факт, что жена хочет именно обменять кольца. Ведь это значит, что они – не имеют для нее никакой ценности.