Женщина создала презентацию об измене любимого и разрушила его жизнь

Девушка, которая решила не раскрывать свое имя, рассказала, как отомстила своему возлюбленному. Она сделала это с помощью PowerPoint.

Драматическая история произошла в Китае. Имени девушки не раскрывают. Между тем ее предатель-возлюбленный – Ши –менеджер в штаб-квартире China Merchants Bank.

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Детали истории

Девушка опубликовала в сети историю своей мести предательскому возлюбленному. С Ши она познакомилась в октябре прошлого года. Сначала история казалась просто идеальной. Девушка заметила, что любимый был настоящим джентльменом.

Однако впоследствии девушка узнала, что Ши регулярно переписывается с женщинами в различных приложениях для знакомств. В конце концов, она разоблачила: любимый пользуется услугами секс-работниц. Ши становился на колени и умолял его простить. Девушка согласилась. Она не хотела расстраивать своих родителей.

В то же время впоследствии Ши снова взялся за свое. Тогда девушка решила, что должна отомстить предателю. В конце концов, она подготовила презентацию в PowerPoint о неверности любимого. Объявив о его связи с секс-работницами, она разрушила его карьеру. Все потому, что это считается нарушением закона в Китае.

История просто "взорвала" сеть. Мнения пользователей сети разделились. Одни заявили, что это – слишком жестоко. Другие согласились, что предатель должен был быть наказан.