Их соединил украинский шоубиз: истории любви самых популярных звездных пар

Ничто так не объединяет людей, как похожий ритм и стиль жизни. Именно поэтому в украинском шоубизе есть много пар, где оба партнера – знаменитости. Они лучше понимают трудности, с которыми сталкиваются медийные люди, а потому всегда могут поддержать друг друга.

Love 24 рассказывает истории любви 6 известных украинских пар, где оба супруга – настоящие звезды, которых знает каждый.

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Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Эту знаменитую парочку свела совместная работа – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов были ведущими на шоу "Голос. Дети". Хотя звезды познакомились еще в 2006 году, и искра любви между ними вспыхнула уже на проекте.

Все началось с того, что я подвозил Катю, потому что заканчивались съемки "Голоса. Дети". Подвозил Катю домой и вот так вот зашел на чаек,

– рассказывал Юрий в эфире "Сніданок з 1+1".

Пара тщательно скрывала свои отношения и призналась в них только после рождения общего сына. В 2017 году Горбунов и Осадчая тайно поженились. Кстати, свадьбу им организовали друзья, потому что сами молодожены планировали просто расписаться.

Сейчас супруги воспитывают двух сыновей – 7-летнего Ивана и 3-летнего Даниила. Они счастливо живут в собственном доме возле Киева.



Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / Фото из инстаграма Горбунова

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик

Актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик также познакомились на работе – на съемках сериала "Клан ювелиров" в 2015 году. Когда Наталка впервые увидела Андрея, то подумала, что именно с таким мужчиной она бы хотела построить семью. Фединчик, который в то время был женат, также влюбился в коллегу и решил во всем признаться жене, чтоб развестись.

В 2017 году актеры поженились на Мальдивах. Денисенко и Фединчик были настолько влюблены, что одного празднования им было мало. Вернувшись домой с экзотических островов, они пошли в ЗАГС и отпраздновали с родными, а впоследствии праздновали и в третий раз – на свадебном фестивале.

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Сейчас влюбленные воспитывают сына Андрея, правда, их счастью помешала война. После полномасштабного вторжения России в Украину Фединчик решил присоединиться к армии. Сейчас супруги видятся редко, но Наташа восхищается своим мужем и с нетерпением ждет каждой встречи с ним.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Этих супругов называют одним из самых крепких в украинском шоубизе. Сумская и Борисюк познакомились еще когда Ольга была на третьем курсе и пришла на вечеринку к Борисюку и его жене. Женщину еще тогда поразило нежное и элегантное отношение Борисюка к жене, но она и подумать не могла, что сама когда-то выйдет за него замуж.

Ольгу и Виталия свела совместная работа в спектакле "Кандид". Сумская, которая в то время была замужем за Евгением Паперным, безумно влюбилась в коллегу. В конце концов в 1996 году Сумская и Борисюк поженились. В их жизни было много трудностей – потеря ребенка во время беременности, измена Виталия, много ссор по пустякам – и несмотря на все супруги остаются вместе. В 2021 году актеры даже снова сыграли свадьбу. Также у них есть общая 22-летняя дочь – Анна.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма Сумской

Потап и Настя Каменских

Химия между участниками группы "Потап и Настя" вспыхнула не сразу. Певцам долгое время приписывали роман, однако Алексей Потапенко был женат на продюсере Ирине Горовой, поэтому все отрицал. В 2019 году Потап и Настя шокировали всех, когда опубликовали в сети фото со свадьбы. Поклонники были в восторге от романтической атмосферы праздника и неистовствовали от радости, что исполнители наконец вместе.

Сейчас Потап и Каменских нечасто появляются вместе на публике. Исполнитель столкнулся с хейтом из-за выезда за границу после полномасштабного вторжения в Украину. Похоже, что супруги решили меньше рассказывать о личной жизни.

Тарас и Елена Тополя

Эти поющие супруги женаты уже 11 лет. Ради солиста группы "Антитела" певица Alyosha покинула своего продюсера Вадима Лисицу, с которым имела бурный роман. Сначала она скрывала отношения с Тарасом Тополей, однако после того, как певица забеременела, влюбленные решили во всем признаться. Сейчас Тарас и Елена – многодетные родители, ведь воспитывают двух сыновей и дочь.

После полномасштабного вторжения женщина с детьми уехала в США, а муж присоединился к Вооруженным Силам Украины. Однако Елена не смогла без любимого, поэтому вернулась на Родину.



Тарас и Елена Тополя / Фото из инстаграма певицы

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Певцы познакомились на съемках проекта "Голос страны" в 2011 году. Сначала они просто дружили, ведь Мирзоян был женат и воспитывал с женой двух сыновей, и впоследствии дружба переросла в любовь. Ради Матвиенко певец покинул свою семью и во второй раз женился.

Артисты поженились в 2017 году, уже после того, как Тоня родила любимому дочь. Женщина не стесняется того, что полюбила женатого мужчину, ведь чувства оказались сильнее всего. Интересно, что звездные супруги свадьбу праздновали дважды – в Таиланде и Днепре. Недавно пара праздновала 7-ю разницу свадьбы.

Все эти пары имеют кое-что общее – их соединил украинский шоубиз. Как видим, ни плотные графики, ни частые концерты не стали помехой настоящей любви.