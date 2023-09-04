Никогда не говорите этого: какой комплимент нельзя делать женщине

Все женщины любят комплименты, приятно, когда люди радуют приятными словами. Однако очень важно доносить эти слова в правильной форме, поскольку в противном случае может быть совсем другой эффект.

Одним из самых популярных комплиментов в адрес женщины является "Ты так похудела". Часто люди даже не задумываются, что эти слова могут быть неуместны и вызывать только негативные эмоции.

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Почему не стоит говорить женщине "Ты так похудела"

Вы не знаете, что повлекло это похудение. Хорошо, если женщина стремилась сбросить лишние килограммы и сделала это без ущерба своему здоровью. Однако есть ситуации, когда похудение вызывает болезнь, сильный стресс, депрессия, горе в семье. В таких случаях слова "ты так похудела" точно не вызовут положительных эмоций, могут лишь напомнить о боли, которую пришлось или до сих пор приходится переживать.

Часто женщины с целью похудения прибегают к суровым диетам, чрезмерным физическим нагрузкам, только разрушающим здоровье. Поэтому комплимент о похудении в таких случаях только поощрит женщину разрушать саму себя.

Иногда нам может казаться, что человек похудел, когда это не так. В таком случае комплимент о похудении вместо радости доставит оправдание и неудобства.

Вообще для большинства людей тема веса неприятна, и здесь говорится не только о женщинах. Комплимент, относящийся к весу, может лишь негативно повлиять на ваше общение.



Не стоит говорить женщине о ее весе / Фото Canva

Конечно, при встрече все обращают внимание на внешность. Однако мы должны помнить, что за тем, как человек выглядит, скрывается то, каков он внутри, его искренность, преданность, порядочность, разум, семейные ценности и т.д.

Вес всегда временный, он может постоянно меняться, но те качества, которые есть у человека, остаются с ним постоянно. Поэтому не стоит сосредотачивать внимание на комплиментах, которые касаются веса даже если вам кажется, что они уместны и приятны.

Что сказать вместо "ты так похудела"

Если хотите акцентировать внимание на внешности, то можно подчеркнуть любую хорошую черту в этом человеке, подчеркнуть, что нового вы заметили.