"Худшее в мире": невеста не может смириться с ужасным предложением руки и сердца

Каждая девушка мечтает об идеальном предложение руки и сердца, и у каждой собственное понимание этой идеальности. Однако одна невеста уже больше года не может смириться с тем, как ей любимый сделал ей предложение.

Женщина рассказала, что находится в отношениях со своим партнером уже 8 лет. За это время она неоднократно говорила, что ожидает предложения.

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Что не так сделал мужчина

Невеста рассказала, что не услышала большой речи по теме "Почему я тебя люблю", он не встал на одно колено и даже не спросил, выйдет ли она за него. Все было гораздо, гораздо банальнее. Это при том, что свои отношения девушка описала как "прекрасные и стабильные".

Пара пошла в поход, и девушка постоянно думала, что мужчина вот-вот сделает ей предложение. Однако настал последний день похода, а предложения так и не было. Невеста призналась, что проплакала через это час. Она не понимала, почему любимый не сделал ей предложение в одной из десятка живописных локаций, которые они проходили.

Когда мы привезли байдарки после рыбалки, он подошел к грузовику, вернулся и вручил мне коробку с кольцом со словами: "Это должно тебя порадовать",

– рассказала девушка.

Несмотря на такое неромантичное предложение, женщина согласилась пожениться. В следующем году она забронировала тот же кемпинг на том же озере в те же выходные, когда и была годовщина помолвки. Невеста несколько раз намекнула любимому, что он может компенсировать неудачную помолвку. Однако тот решил не учитывать слова девушки.

Сейчас пара планирует свадьбу, однако девушка никак не может смириться с таким предложением. Красивые помолвки друзей доводят невесту до слез.

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"Я не чувствую ничего, кроме разочарования, что никогда не почувствую того жеста любви, о котором мечтала всю свою жизнь", – призналась девушка.

При каждой конфликтной ситуации она в глубине души вспоминает о неудачном предложении и чувствует себя ненужной. Невесте даже неприятно смотреть на красивое кольцо, ведь оно напоминает только о самой ужасной помолвке. Это сильное чувство омрачает любовь к жениху, хотя он и добр к своей любимой.



Девушка не понимает, почему любимый не выбрал красивое место для предложения / Фото Vlad Bagacian, Pexels

Пользователи советуют невесте не выходить замуж

Сейчас девушка не знает, что делать со свадьбой, потому решила спросить совета у людей на форуме. Большинство пользователей поддержали девушку и посоветовали ей не выходить замуж. Однако были и те, кто сказал, что у женщины "великие ожидания".