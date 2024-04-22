"Главное, чтобы я была счастливой": "профессиональная жена" поделилась секретом семейной жизни
Источник:Daily Mail
Хоуп Джеймс Файфилд из США называет себя "профессиональной женой". Женщина замужем за Картером Файфилдом, который стал мужчиной ее мечты, и воспитывает маленькую дочь Марипосу.
Ранее Хоуп работала воспитательницей в детском саду. В то же время после того, как она стала мамой, женщиной решила сосредоточиться на развитии собственной семьи.
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Как живет профессиональная жена
Хоуп замечает, что для нее очень важно – заботиться о своей внешности. Это не изменилось и тогда, когда женщина стала мамой. Хоуп отмечает: она делает макияж даже тогда, когда не планирует выходить из дома. Все потому, чтобы подать пример дочери Марипосу.
У меня традиционные взгляды в том смысле, что я ценю мужа как кормильца, а жена должна быть красивой. Мы делим домашнюю работу. Картер делает все, на что у меня не хватает времени или сил. Ему безразлично, какой у меня внешний вид. Главное, чтобы я была счастливой,
– рассказала Хоуп.
В то же время она подчеркнула, что не будет навязывать свое мировоззрение дочери. Марипосу сможет выбрать собственный путь.
Как Хоуп распределяет деньги
Свои деньги Хоуп тратит так:
- 150 долларов ежемесячно – на занятия пилатесом;
- 40 долларов – на абонемент в тренажерный зал;
- 300 долларов – на одежду.