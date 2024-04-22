"Главное, чтобы я была счастливой": "профессиональная жена" поделилась секретом семейной жизни

Хоуп Джеймс Файфилд из США называет себя "профессиональной женой". Женщина замужем за Картером Файфилдом, который стал мужчиной ее мечты, и воспитывает маленькую дочь Марипосу.

Ранее Хоуп работала воспитательницей в детском саду. В то же время после того, как она стала мамой, женщиной решила сосредоточиться на развитии собственной семьи.

Обратите внимание Решил, что он – комик: муж неудачно пошутил, и жена выбросила кольца в океан

Как живет профессиональная жена

Хоуп замечает, что для нее очень важно – заботиться о своей внешности. Это не изменилось и тогда, когда женщина стала мамой. Хоуп отмечает: она делает макияж даже тогда, когда не планирует выходить из дома. Все потому, чтобы подать пример дочери Марипосу.



Хоуп и ее семья / Daily Mail

У меня традиционные взгляды в том смысле, что я ценю мужа как кормильца, а жена должна быть красивой. Мы делим домашнюю работу. Картер делает все, на что у меня не хватает времени или сил. Ему безразлично, какой у меня внешний вид. Главное, чтобы я была счастливой,

– рассказала Хоуп.

В то же время она подчеркнула, что не будет навязывать свое мировоззрение дочери. Марипосу сможет выбрать собственный путь.

Как Хоуп распределяет деньги

Свои деньги Хоуп тратит так: