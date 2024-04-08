Самая сказочная свадьба года: мэр Мадрида женился на родственнице короля Испании

Хосе Мартинеса Алмейд – мэр Мадрида – в субботу, 6 апреля, женился на Терезе Уркихо-и-Морено. Невеста – аналитик по недвижимости и родственница испанской королевской семьи.

Свадьба состоялась в церкви Сан-Франциско де Борха. Среди гостей было немало знаменитостей. В частности, и король Испании Хуан Карлос I, который отрекся от престола в 2014 году (отец короля Филиппа VI). Бабушка Терезы – его двоюродная сестра.

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Также среди гостей заметили инфанту Елену – испанскую принцессу, старшую сестру короля Испании Филиппа VI. Ожидали, что посетить свадьбу могут и Филипп VI и королева Летиция.

Возле церкви собрались сотни людей. Многие жители Мадрида приехали, чтобы поддержать мэра города в такой особый для него день.

Невесты на свадьбе выглядели очень счастливыми. С их лиц не сходили счастливые улыбки. Невеста для особого дня выбрала наряд, который является ее семейной реликвией: белое винтажное платье. Ранее в нем под венец шли мама и бабушка невесты. От тиары Тереза отказалась, одновременно дополнила образ роскошными серьгами.

Свадьбу уже назвали самым сказочным событием года. Люди радуются за молодоженов и желают им много счастья.