Исторический момент: первая православная страна ЕС легализовала однополые браки

Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки. Решение было принято в четверг, 15 февраля.

Кириакос Мицотакис – премьер-министр Греции – заявил, что это – исторический момент для всей страны. Он подчеркнул: современная Греция – демократическая страна, преданная европейским ценностям.

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Греция с гордостью станет 16-й страной ЕС, которая приняла закон о равенстве браков. Это историческая веха в области прав человека, отражающая современную Грецию – прогрессивную и демократическую страну, страстно преданную европейским ценностям,

– подчеркнул Мицотакис.

"За" проголосовали 176 парламентариев из 300. Прежде чем приняли закон, в стране провели общественный опрос. Большинство поддержало легализацию однополых браков.

К слову, Греция – первая страна, где преобладает православие, которая приняла соответствующее решение. Люди выражают надежду, что другие государства последуют примеру.

Почему правозащитники критикуют закон

Кроме того, принятый закон позволяет однополым парам усыновлять детей и получить полные родительские права партнерам, которые находятся в браке. В то же время правозащитники раскритиковали закон из-за того, что он не позволяет однополым парам становиться родителями путем суррогатного материнства.