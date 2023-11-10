Гороскоп на выходные: какие 3 знака зодиака изменят своему партнеру

Измена разрушает отношения и причиняет колоссальную боль. Впрочем, уже на выходных 3 знака зодиака могут прыгнуть в гречку.

Так, партнерам Львов, Овнов и Скорпионов следует быть очень внимательными и осторожными. Эти знаки зодиака могут совсем скоро пойти налево, передает 24 Канал.

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Лев

В конце недели Львы могут поддаться искушению и изменить. Особенно, если почувствуют столь желанное увлечение ими. Кстати, это может быть не последняя измена партнера в ноябре.

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Овен

Импульсивные Овны на выходных могут прыгнуть в гречку. Они дадут волю своим эмоциям. Потом, вероятно, будут жалеть и постараться скрыть содеянное.

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Скорпион

Уже в субботу Скорпионы могут не сдержаться и пойти налево. Они либо поддадутся искушению, либо же сами кого-то соблазнят. Не исключено, что интрижка Скорпионов разрушит отношения. Скрыть правду не получится.

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