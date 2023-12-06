Каким знакам зодиака не стоит встречать 2024 год вместе

Часть людей смогут встретить этот Новый год с близким человеком. Впрочем, некоторым лучше отказаться от этой идеи.

Так, астрологи назвали сразу несколько пар знаков зодиака, которым лучше встретить 2024 год отдельно. О ком именно идет речь, знает 24 Канал.

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Кому не стоит встречать Новый год вместе

Овен и Козерог, или Рак

Сильные и самоуверенные Овны может столкнуться с эмоциональной чувствительностью Рака или упрямством Козерога. Так что в новогоднюю ночь без ссоры или слез не обойдется.

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Лев и Скорпион

Это далеко не самая лучшая пара для встречи 2024 года. Ни один знак не готов уступать. Атмосфера в доме будет не праздничной.

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Некоторым знакам зодиака лучше не встречать Новый год вместе / Ian Schneider / unsplash