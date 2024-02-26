Весной 3 знакам зодиака разобьют сердце: кто в списке

Эта весна будет счастливой, впрочем, не для всех знаков зодиака. Так, трем из них разобьют сердце.

Овен, Козерог и Телец, у вас возможны серьезные проблемы в личной жизни. Дорогой сердцу человек сделает больно, пишет Love 24.

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Овен

Этот март может быть успешным для Овна во многих сферах, однако, не в личной жизни. Любимый человек может разбить вам сердце. Вам может показаться, что земля уходит из-под ног. Дайте себе время. Переживите этот период так, как чувствуете.

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Козерог

В марте вам могут разбить сердце. Это будет больно и очень неожиданно. Впрочем, не вините во всем только себя. Поверьте, любовь еще будет. Вскоре личная жизнь изменится к лучшему.

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Телец

В первый месяц весны у этого знака зодиака может начаться черная полоса. Вероятны проблемы во всех сферах жизни. Кроме того, любимый человек разобьет вам сердце.

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