Эти 3 знака зодиака избегают новых отношений: о ком идет речь

Астрологи говорят, что не все знаки зодиака готовы строить отношения. Кого-то сдерживает негативный опыт из прошлого, а кто-то просто боится потерпеть неудачу из-за каких-то собственных травм. Таким людям сложно довериться партнеру.

Не могут пока работать над новыми отношениями Тельцы, Девы и Козероги. Они не очень хорошо себя чувствуют и наедине, но на изменения решиться сейчас не готовы, передает Love 24.

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Телец

Тельцы получили очень негативный опыт отношений в прошлом, поэтому сейчас боятся довериться другому человеку. В подсознании представителей этого знака зодиака всегда сидит мысль, что им сделают больно. Когда видят, что кто-то начинает проявляться в романтическом плане, то сразу закрываются и убегают.

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Дева

Девам хорошо наедине, однако они также хотят заботы и любви. Представители этого знака зодиака никак не могут проработать свои моральные травмы, которые вредят в жизни, в том числе и в романтических вопросах. Астрологи рекомендуют пойти на сеанс к психологу, чтобы решить все проблемы и открыться новым чувствам.

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Козерог

Козерогам никогда не удавалось построить серьезных отношений, хотя партнеров было немало. Представители этого знака зодиака уже отчаялись и считают, что не смогут по-настоящему влюбиться. Такой ментальный блок и не дает строить новые отношения. Они стараются избегать романтики и других теплых чувств.

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