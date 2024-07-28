Не можуть поки що працювати над новими стосунками Тельці, Діви та Козороги. Вони не дуже добре себе почувають й наодинці, але на зміни наважитися зараз не готові, передає Love 24.

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Телець

Тельці отримали дуже негативний досвід стосунків у минулому, тому зараз бояться довіритися іншій людині. У підсвідомості представників цього знаку зодіаку завжди сидить думка, що їм зроблять боляче. Коли бачать, що хтось починає проявлятися в романтичному плані, то одразу закриваються і втікають.

Гороскоп для Тельців

Діва

Дівам добре наодинці, однак вони також хочуть турботи та любові. Представники цього знаку зодіаку ніяк не можуть пропрацювати свої моральні травми, які шкодять у житті, зокрема й в романтичних питаннях. Астрологи рекомендують піти на сеанс до психолога, щоб розв'язати всі проблеми й відкритися новим почуттям.

Гороскоп для Дів

Козоріг

Козорогам ніколи не вдавалося побудувати серйозних стосунків, хоча партнерів було чимало. Представники цього знаку зодіаку вже зневірилися і вважають, що не зможуть по-справжньому закохатися. Такий ментальний блок й не дає будувати нові стосунки. Вони намагаються уникати романтики й інших теплих почуттів.

Гороскоп для Козорогів