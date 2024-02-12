Этот знак зодиака прямо-таки ненавидит День Валентина
Часть людей обожают День Валентина. С нетерпением ждут его. Между тем другие ненавидят праздник влюбленных.
Астрологи назвали знак зодиака, представители которого чаще всего ненавидят День святого Валентина. В частности, это Скорпион, передает 24 Канал.
Кстати Эти 3 знака китайского гороскопа встретят День святого Валентина в одиночестве
Скорпион
Этот знак зодиака считают самым опасным. Впрочем, Скорпионы уязвимы и не любят публично выражать свои чувства.
Интересно, что День святого Валентина может напоминать представителям этого знака зодиака о невзаимной любви, а еще усиливать чувство одиночества.
Кроме того, эти люди в основном убеждены, что проявлять любовь, заботу и создавать романтические моменты необходимо ежедневно, а не только раз или два в год.
Кстати, Скорпионы часто считают День Валентина коммерческим праздником, связанным с определенными ожиданиями от партнера.
Обратите внимание Накануне Дня святого Валентина 3 знака зодиака разорвут отношения: кто изменит
Гороскоп для Скорпионов