Этот знак зодиака прямо-таки ненавидит День Валентина

Часть людей обожают День Валентина. С нетерпением ждут его. Между тем другие ненавидят праздник влюбленных.

Астрологи назвали знак зодиака, представители которого чаще всего ненавидят День святого Валентина. В частности, это Скорпион, передает 24 Канал.

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Скорпион

Этот знак зодиака считают самым опасным. Впрочем, Скорпионы уязвимы и не любят публично выражать свои чувства.

Интересно, что День святого Валентина может напоминать представителям этого знака зодиака о невзаимной любви, а еще усиливать чувство одиночества.

Кроме того, эти люди в основном убеждены, что проявлять любовь, заботу и создавать романтические моменты необходимо ежедневно, а не только раз или два в год.

Кстати, Скорпионы часто считают День Валентина коммерческим праздником, связанным с определенными ожиданиями от партнера.

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Гороскоп для Скорпионов