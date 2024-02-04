3 знака зодиака, которые постоянно завидуют бывшим

Многие люди очень тяжело переживают расставание. Некоторые склонны завидовать бывшим.

Овен, Рак и Телец. Именно эти три знака зодиака чаще всего завидуют бывшим партнерам.

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Овен

Обычно Овны предпочитают дружеские отношения с бывшими, поскольку им важно сохранить связь даже после расставания. Впрочем, эти люди могут чувствовать себя немного разочарованными, если экс-партнер проявил интерес к кому-то другому. Более того, начинают завидовать, когда бывший или бывшая становятся счастливыми в новых отношениях.

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Телец

Тельцы обычно очень эмоционально привязаны к бывшим. Расставание может быть для них тяжелым переживанием. Они могут чувствовать сильную связь с прошлым и долго не отпустить воспоминания. Также эти люди чувствовать себя обеспокоенными, если видят, что экс-партнер заводит новые отношения. Тельцы склонны завидовать.

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Рак

Раки часто очень эмоционально связаны со своими бывшими. Они могут пытаться восстановить отношения. Эти люди испытывают ревность и зависть, когда бывшие быстро находят новых партнеров.

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