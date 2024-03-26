Раз и навсегда: эти 3 знака зодиака в апреле выйдут из токсичных отношений
Прямо сейчас по меньшей мере три знака зодиака находятся в токсичных отношениях. Впрочем, уже в следующем месяце смогут из них выйти.
Так, Козерог, Телец и Рыбы, вы наконец поставите точку и разойдетесь с человеком, который не делает счастливым, а наоборот, пишет Love 24.
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Козерог
Хватит мучить себя, терпеть унижения. Вы красивые, целеустремленные, добрые, трудолюбивые, искренние, заслуживаете любви, ласку и тепло. Решитесь на перемены. Вот увидите, жизнь может быть счастливой.
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Телец
Сейчас вы можете находиться в отношениях с абьюзером. Трудно уйти, ведь любите этого человека. Впрочем, с каждым днем становится все хуже.
Примите для себя непростое решение. Станьте свободными и счастливыми. Впрочем, помните, что выбор, как и с кем жить, только за вами.
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Рыбы
Перестаньте терпеть унижения и постоянные манипуляции. Рыбы, никто не заслуживает такого отношения. Решитесь на перемены. У вас еще все будет хорошо.
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