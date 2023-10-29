Им можно доверять: 4 знака зодиака, которые всегда придерживаются обещаний

Соблюдать обещания способен не каждый человек. Здесь должна быть ответственность и серьезность. Некоторым знакам зодиака она присуща особенно.

Всегда выполняют то, что обещали – Рыбы, Раки, Весы и Девы. На них можно положиться, потому что они надежны.

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Рыбы

Это вообще один из самых добрых и искренних знаков зодиака. Они всегда говорят так, как есть. А еще – помогают в разных ситуациях совершенно бесполезно. Поэтому им можно доверять в разных ситуациях, потому что в них сосредоточены лучшие черты человека.

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Рак

Эти люди часто проявляют сочувствие и заботу. Они отличаются высокой эмпатичностью, с первого слова понимают чужую боль и проблемы. Всегда дают дельные советы. Раки меняют жизнь других людей к лучшему.

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Весы

Весы могут не всегда быть стабильными. Но если нужно – аккумулируют свои силы ради определенного дела. То есть самодисциплину включают в нужных ситуациях. Если вам что-нибудь нужно – Весы помогут с этим справиться.

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Дева

Этот знак – достаточно щепетильный и продуманный. Они все просчитывают до мелочей, и эта черта часто помогает в их делах. Эта организованность и перфекционизм завоевывает доверие людей, поэтому на Дев часто возлагаются в выполнении различных задач.

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