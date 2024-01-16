Уже скоро эти 4 знака зодиака закрутят роман с другом

Любовь и дружба – эти двое очень важны в нашей жизни. Интересно, что уже вскоре часть людей попытаются их объединить.

Так, Рыбы, Овен, Телец и Лев в январе могут завести роман с другом. Кстати, кое-кто с ним изменит любимому человеку, передает 24 Канал.

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Рыбы

Эти люди очень эмпатичны. Они понимают чувство других. Интересно, что уже на этой неделе Рыбы могут закрутить роман с другом. Впоследствии он может перерасти в нечто больше.

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Овен

Родившиеся под этим знаком зодиака всегда полны энергии и страсти. В январе Овен может закрутить роман с лучшим другом.

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Телец

Эти люди очень надежны в отношениях. Кроме того, они умеют создавать комфортную атмосферу, способствующую развитию глубоких романтических связей. Уже на следующей неделе Тельцы могут завести роман с другом.

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Лев

В январе 2024 года Львы могут изменить любимому человеку. Интересно, что они, возможно, сделают это с близким другом.

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