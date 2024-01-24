Эти 3 знака зодиака постоянно врут в отношениях
Многие люди терпеть не могут ложь. Для них важна правда, какой бы болезненной она ни была. Впрочем, есть несколько знаков, которые часто лгут в отношениях.
Овен, Лев и Рыбы. Именно эти люди больше всего склонны врать партнеру или партнерше, передает 24 Канал.
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Овен
Эти люди часто врут в отношениях. Они не любят ограничения. Могут придумывать разные истории или украшать правду, чтобы создать более интересную картину.
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Лев
Родившиеся под этим знаком любят быть в центре внимания и могут врать, чтобы заслужить признание или повысить свой статус. Львы могут ссылаться на свои достижения и успехи, которых на самом деле не существует.
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Рыбы
Представители этого знака могут лгать, если полагают, что это поможет избежать конфликта или сохранить покой. Они могут придумывать истории, чтобы избежать неприятных ситуаций.
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