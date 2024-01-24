Эти 3 знака зодиака постоянно врут в отношениях

Многие люди терпеть не могут ложь. Для них важна правда, какой бы болезненной она ни была. Впрочем, есть несколько знаков, которые часто лгут в отношениях.

Овен, Лев и Рыбы. Именно эти люди больше всего склонны врать партнеру или партнерше, передает 24 Канал.

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Овен

Эти люди часто врут в отношениях. Они не любят ограничения. Могут придумывать разные истории или украшать правду, чтобы создать более интересную картину.

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Лев

Родившиеся под этим знаком любят быть в центре внимания и могут врать, чтобы заслужить признание или повысить свой статус. Львы могут ссылаться на свои достижения и успехи, которых на самом деле не существует.

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Рыбы

Представители этого знака могут лгать, если полагают, что это поможет избежать конфликта или сохранить покой. Они могут придумывать истории, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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