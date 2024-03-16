Какие 3 знака зодиака чаще всего не верят в любовь

Часть людей склонны быстро влюбляться. Между тем другие могут вообще не верить в любовь.

Рыбы, Стрелец и Овен. Именно эти три знака зодиака чаще всего не верят в настоящую любовь, пишет Love 24.

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Рыбы

Рожденные под этим знаком имеют тенденцию сомневаться в верном понимании любви из-за своей склонности к сентиментальности. Рыбы могут бояться, что реальная любовь не соответствует их представлениям. Кроме того, убеждать себя, что отношения не могут быть такими, как в книгах или фильмах.

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Стрелец

Стрельцы могут переживать, что их ожидания от любви могут быть недостижимыми. Склонны считать, что любовь является очень сложной, поэтому испытывают определенный скептицизм.

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Овен

Упрямые и вспыльчивые Овны могут считать, что любовь нередко приводит к разочарованию. Кроме того, они предпочитают свободу и независимость.

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