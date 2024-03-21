Обожают объятия и не только: 3 самых тактильных знака зодиака

Тактильность – один из основных способов восприятия мира через прикосновение. Многим людям такой контакт очень важен в построении отношений.

Так, есть три наиболее тактильные знаки зодиака. В частности, Телец, Рак и Дева, пишет Love 24.

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Телец

Представители этого знака зодиака очень ценят комфорт. Также Тельцы тактильные. Более того, они наслаждаются нежными и чувственными прикосновениями.

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Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки обычно очень нежные. Они обожают прикосновения. Тактильность для Раков является крайне важной составляющей в отношениях.

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Рыбы

Рожденные под этим знаком очень мечтательны и тактильны. Нежные объятия – то, что им нужно. Через прикосновение Рыбы также проявляют свою любовь.

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