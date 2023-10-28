Становятся абъюзерами в отношениях чаще всего: 3 знака зодиака

Абъюзеры портят жизнь другим людям своей агрессией, манипуляциями и контролем. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака являются абъюзерами чаще всего.

Среди таких – Скорпион, Телец и Стрелец. Им характерно токсическое поведение в отношениях. Такие люди часто становятся невыносимыми.

Кто это Ходят налево: эти 4 знака зодиака чаще всего предают

Скорпион

Нередко оружием этого знака становится сарказм. Они любят делать язвительные комментарии или шутки, которые неприятны партнеру. Скорпионы часто становятся энергетическими вампирами: если у них нет настроения, испортят его всем вокруг.

Гороскоп для Скорпионов

Не хило Вообще несовместимы: 4 пары знаков зодиака, которым не стоит даже начинать отношения

Телец

Тельцы бывают лишены эмпатии и ощущения такта. Это очень сказывается на любовных отношениях, потому что они ставят перед выбором: либо так, как они сказали, либо никак. Такой авторитарный стиль общения обычно ни к чему не приводит.

Гороскоп для Тельцов

Так бывает Уже в ноябре 4 знаков зодиака ждет разрыв отношений

Стрелец

Стрельцы бывают очень жадными и после отношений требуют, чтобы вторая половинка вернула все подарки. У них постоянно появляются какие-то претензии к своему избраннику, сопровождающиеся скандалами. Такое поведение отталкивает всех от Стрельцов.

Гороскоп для Стрельцов