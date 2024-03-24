Им трудно устоять перед соблазном: 4 знака зодиака, которые чаще всего изменяют

Измена разрушает отношения и наносит сильную боль. Впрочем, есть четыре знака зодиака, которые чаще всего ходят налево.

Рыбы, Скорпион, Близнецы и Водолей. Именно эти знаки чаще всего изменяют своему партнеру, пишет Love 24.

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Рыбы

Рыбы могут быть очень уязвимыми и склонными к смене настроения. Им часто не хватает уверенности в себе. Поэтому могут искать поддержку и внимание у других, даже если это означает предать своего партнера.

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Скорпион

Эти люди обожают таинственность и интрижки. Скорпионы вспыльчивые, нередко ищут утешение в других, совсем не думая о последствиях. Они склонны к измене.

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Близнецы

Рожденные под этим знаком часто любят рисковать и наслаждаться новыми впечатлениями. Близнецам может быстро надоесть рутина. Решат изменить своему партнеру, чтобы получить новые эмоции и впечатления.

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Водолей

Водолеи очень ценят свою свободу и независимость. Им может быть сложно уделять внимание одному человеку. Эти люди могут чувствовать себя ограниченными и искать новые впечатления, удовлетворения собственных потребностей в других отношениях.

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