Им трудно устоять перед соблазном: 4 знака зодиака, которые чаще всего изменяют
Измена разрушает отношения и наносит сильную боль. Впрочем, есть четыре знака зодиака, которые чаще всего ходят налево.
Рыбы, Скорпион, Близнецы и Водолей. Именно эти знаки чаще всего изменяют своему партнеру, пишет Love 24.
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Рыбы
Рыбы могут быть очень уязвимыми и склонными к смене настроения. Им часто не хватает уверенности в себе. Поэтому могут искать поддержку и внимание у других, даже если это означает предать своего партнера.
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Скорпион
Эти люди обожают таинственность и интрижки. Скорпионы вспыльчивые, нередко ищут утешение в других, совсем не думая о последствиях. Они склонны к измене.
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Близнецы
Рожденные под этим знаком часто любят рисковать и наслаждаться новыми впечатлениями. Близнецам может быстро надоесть рутина. Решат изменить своему партнеру, чтобы получить новые эмоции и впечатления.
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Водолей
Водолеи очень ценят свою свободу и независимость. Им может быть сложно уделять внимание одному человеку. Эти люди могут чувствовать себя ограниченными и искать новые впечатления, удовлетворения собственных потребностей в других отношениях.
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