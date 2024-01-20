Больше всего: какие 3 знака зодиака боятся одиночества

Многие из нас боятся одиночества. Впрочем, некоторые знаки зодиака больше всего подвержены этому.

Весы, Рак и Рыбы. Именно эти 3 знака зодиака больше всего боятся одиночества, передает 24 Канал.

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Рак

Эти люди очень ценят родственные связи и близкие отношения. Они могут ощущать тревогу, когда надолго остаются наедине.

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Весы

Родившиеся под этим знаком боятся остаться одинокими. Весам очень важно, чтобы близкие люди были рядом.

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Рыбы

Эти люди подвержены эмоциональной зависимости от других. Рыбы могут ощущать сильный дискомфорт, когда надолго остаются наедине.

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