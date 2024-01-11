Какие 2 знака зодиака в год Дракона встретят любовь всей жизни

В год Зеленого Деревянного Дракона два знака зодиака встретят любовь всей жизни. Астрологи рассказали, кто именно.

Так, Весы и Стрелец, вы встретите прямо-таки идеального партнера или партнершу, с которым (которой) будете вместе до конца жизни, передает 24 Канал.

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Весы

В 2024 году вы встретите человека, которого так долго ждали. С первых минут почувствуете что-то очень теплое и родное, словно знакомы десятки лет. Построите крепкие и гармоничные отношения. Все будет так, как всегда мечтали. Любите и будьте любимы.

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Стрелец

В год Дракона вы встретите любовь всей жизни. Партнер или партнерша окутают любовью, заботой, поддержкой. Вас будут вдохновлять на свершение, помогать достичь поставленных целей, мотивировать на развитие. А главное – будут любить всем сердцем. Впереди – счастливые годы семейной жизни.

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