Какие 3 знака зодиака будут одинокими в год Дракона

Для нескольких знаков зодиака 2024 год станет годом любви. Тем временем другие будут одинокими.

Так, Лев, Дева и Овен в год Дракона будут чувствовать себя одинокими. Почему именно, пишет 24 Канал.

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Лев

В 2024 году Львы могут чувствовать определенное одиночество из-за переживаний и потребностей в личной самореализации. Также рискуют потери любимого человека. Следует быть внимательнее в отношениях и не изменять.

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Дева

В год Дракона любимый человек может разбить вам сердце. Будет трудно найти общий язык. Усилится чувство одиночества.

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Овен

В 2024 году Овны могут несколько разочароваться в любви. Они будут чувствовать себя одинокими. Впрочем, не сразу поймут, что причина может быть в их сложном характере.

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