Уже до конца марта эти 3 знака зодиака узнают об измене

Совсем скоро три знака зодиака могут узнать ужасную новость. Любимый человек изменяет.

Так, Льву, Стрельцу и Козерогу в апреле придется переживать измену. Этот месяц будет очень нелегким, пишет Love 24.

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Лев

Вы будете поражены, когда узнаете об измене партнера. Это окажется настоящим шоком и разочарованием. Держать себя в руках будет совсем нелегко.

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Стрелец

Любимый человек пойдет налево. Понять и принять эту горькую правду будет очень трудно. Впрочем, не теряйте голову. Позвольте себе пережить этот непростой период так, как чувствуете.

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Козерог

Известие, что любимый человек изменяет, разобьет вам сердце. Найдите способы выразить свои чувства и переживания. Сосредоточьтесь на поддержке себя в это нелегкое время.



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