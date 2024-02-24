Ни в коем случае: Овну нельзя быть с этими знаками зодиака

Рожденным под созвездием Овна категорически нельзя встречаться с представителями трех знаков зодиака. Они совершенно несовместимы.

Рыбы, Скорпион и Рак, – эти знаки зодиака вообще не подходят Овну. Их несовместимость прямо-таки зашкаливает. Почему именно, пишет Love 24.

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Рыбы

У этих знаков зодиака разные взгляды на жизнь. Кроме того, Рыбы могут казаться Овнам слишком мечтательными, эмоциональными и непрактичными. Им будет некомфортно вместе.

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Рак

Раки очень эмоциональны и требуют много внимания и поддержки. Это может быть затруднительно для Овнов, которые ищут свободу и самостоятельность.

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Скорпион

Ни один из этих знаков не готов идти на уступки друг другу. Как Овен, так и Скорпион очень упрямый и всегда хочет быть лидером. Им трудно ужиться вместе.

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