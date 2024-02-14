Названы 3 знака зодиака, которые встретят День Валентина с бывшими

В День влюбленных часть людей решится на серьезный шаг. Они вернутся к бывшим.

Так, Рак, Телец и Рыбы, 14 февраля вы можете встретить с бывшими, пишет Love 24. Впрочем, подумайте, действительно ли этого хотите.

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Рак

В День Святого Валентина вы можете решиться попробовать все с начала. Если это настоящая любовь, сможете пройти все невзгоды и еще будете счастливы.

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Телец

Ваша привязанность к бывшему партнеру или партнерше только усилится. Вероятна встреча вечером 14 февраля. Впрочем, ничем хорошим это может не закончиться.

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Рыбы

Это будет очень эмоциональный день. Так, 14 февраля можете провести с бывшими. Вам есть о чем поговорить.

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