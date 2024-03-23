Эти 3 знака зодиака в апреле будут переживать измену
Во второй месяц весны трем знакам зодиака придется пережить измену. Справиться с эмоциями будет нелегко.
Так, Лев, Стрелец и Козерог, апрель может быть для вас совсем нелегким. Любимый человек изменит, пишет Love 24.
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Лев
Любимый человек неожиданно может пригнуть в гречку. Впрочем, узнаете об этом не сразу. От этого правда будет еще больнее.
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Стрелец
Следующий месяц для вас может быть довольно-таки нелегким. Любимый человек пойдет налево. Однако, не обвиняйте себя. Это сознательный выбор партнера.
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Козерог
В апреле ваша жизнь может внезапно измениться. Придется принимать непростое решение. Любимый человек предаст.
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