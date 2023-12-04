Астрологи назвали 5 знаков зодиака, которых в 2024 году ждут эмоциональные качели. В частности, это Телец, Овен, Близнецы, Дева и Водолей, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год

Телец

В 2024 году вы можете вернуться к бывшим. Впрочем, перед этим хорошо подумайте, готовы ли к эмоциональным качелям.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

В следующем году вы можете часто ссориться с любимым человеком. Даже расставаться, а потом пробовать все снова и снова. Впереди – "американские горки".

Гороскоп для Близнецов

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Дева

2024 год может быть нелегким. Вас ждут эмоциональные качели. Любимый человек может прыгнуть в гречку. Впоследствии извиняться за это. Однако выбор за вами. Подумайте о себе.

Гороскоп для Дев

Овен

В следующем году у вас могут быть эмоциональные качели. Интересно, что, вероятно, заведете любовницу или любовника.

Гороскоп для Овнов

Водолей

Если вы сейчас одиноки, то в 2024 году можете встретить человека, который перевернет жизнь с ног на голову. Эмоциональных качелей не избежать.

Гороскоп для Водолеев