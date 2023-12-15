Этим знакам зодиака будет не везти в любви в следующем году
Пока в одних 2024 будет годом любви, другим – постоянно не будет везти. Астрологи назвали 4 знака зодиака, которых в личной жизни будут преследовать неудачи.
Близнецы, Лев, Дева и Телец. Именно этим знакам зодиака не будет везти в любви в следующем году, передает 24 Канал.
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Близнецы
У Близнецов возникнут трудности в личной жизни. Вероятны частые недоразумения и конфликты с любимым человеком.
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Дева
Этим людям может быть достаточно тяжело общаться с близкими. Особенно когда они совсем не хотят слушать. Есть большой риск развестись.
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Лев
Отношения Львов в 2024 году могут трещать по швам. Если не хотите потерять любимого человека, перестаньте думать только о себе и своих желаниях.
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Телец
В следующем году Тельцы могут вернуться к бывшим. Впрочем, это не всегда хорошая идея. Прежде чем начинать какие-либо отношения, хорошо все обдумайте.
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