Не делайте этого: 3 знакам зодиака не стоит жениться в 2024 году

В следующем году нескольким знакам зодиака не стоит спешить жениться. Лучше отложить этот серьезный шаг.

2024 год будет високосным годом. Ракам, Близнецам и Львам лучше отложить свадьбу, передает 24 Канал.

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Рак

Родившиеся под этим знаком зодиака эмоциональные и преданные партнеры. Ракам важно, чтобы отношения были тем самым безопасным "местом". Однако в 2024 году кое-что может нарушить это. Перед тем, как сделать серьезный шаг, следует проработать проблемные вопросы.

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Близнецы

В новом году Близнецов часто могут преследовать неудачи. Вероятны недоразумения с партнером или партнершей. Лучше подождать со свадьбой, пока не будете к нему действительно готовы.

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Лев

В 2024 году Львы будут не готовы к серьезным отношениям. Не стоит давать пустые обещания. Лучше скажите обо всем так, как оно есть.

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