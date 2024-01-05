Эти 3 знака зодиака в 2024 году будут много плакаты: есть ли среди них вы

Для части знаков зодиака 2024 год будет годом любви. Тем временем другие будут много плакать.

Лев, Дева и Близнецы, у вас возможны проблемы в личной жизни. Без слез не обойдется, пишет 24 Канал.

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Лев

Гордые Львы могут поддаться искушению и изменить любимому человеку. Из-за этого потеряют его. Затем будут лить слезы и жалеть о содеянном.

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Дева

Этот год может быть для Дев нелегким. Есть риск, что любимый человек разобьет вам сердце. Будьте бдительны и обратите внимание на красные флажки.

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Близнецы

В 2024 году Близнецы могут понять, что на самом деле не счастливы в браке. Они будут чувствовать себя одинокими и часто плакать.

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