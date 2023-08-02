Скажи мне три нежных слова: как благодаря голосу соблазнить партнера

Важно не то, что говорят, а как это делают. Такой инструмент, как голос, является неотъемлемой частью имиджа. И он играет значительную роль в отношениях партнеров.

Несколько лет назад ученые исследовали мужской голос на предмет соблазна. Можно ли благодаря исключительно вербальному контакту получить благосклонность потенциального партнера? 24 Канал собрал интересные факты и советы, как и что говорить любимому человеку, чтобы не разрушить отношения одним словом.

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Соблазнение голосом

Ученые одного из Миланских университетов исследовали мужские вокальные голоса, а вместе с тем проверяли их на предмет соблазна. Они собрали 19 пар, которые до этого не знакомы друг с другом. Предложили им обсудить несколько тем, конечной целью чего должно было быть повторное свидание. Результат этого эксперимента их удивил!

Во-первых, соблазнительный стиль речи мужчин отличался от их обычного. В разговоре с партнершей они использовали более высокую тональность, большую интенсивность и скорость. Во-вторых, более громкий акцент они делали в начале фразы, пытаясь произвести большее впечатление на женщину.

Тон голоса производит впечатление на партнера / Фото из открытых источников

Именно благодаря таким методам участники получили свой приз – второе свидание! А те мужчины, которые говорили в средней тональности и темпе потерпели полное фиаско. Поэтому, благодаря правильным акцентам в голосе и в самом деле можно получить благосклонность потенциального партнера. Однако есть и такие случаи, когда тон голоса может стать причиной конфликта!

Правильный тон голоса

Тон голоса партнера – лучший "предвестник" успеха брака, чем какие-либо специалисты. В 74% он способен либо улучшить, либо усугубить отношения. То, как говорите вы или ваш партнер, сильно влияет на эмоциональное состояние. Золотые слова "спасибо" и "пожалуйста" могут укрепить брак. А вот сарказм или критический тон могут разрушить все, что строилось в паре годами.

Важно говорить с правильным тоном / blog.pimsleur

Есть очень интересное упражнение, которое поможет проверить ваш тон голоса и его влияние на эмоции партнеров:

сосредоточьтесь на своем тоне голоса и проанализируйте, каким образом это влияет на партнера. Продолжайте следующие действия в течение недели или выходного дня;

классным дополнением к предыдущему упражнению является наблюдение еще и за окружающими и их эмоциями на ваш тон голоса;

постарайтесь почаще использовать в своей практике слова благодарности. Проанализируйте, как на них будет реагировать партнер. Уверены, результаты вас удивят!

Поэтому важно не только что говорить, но и как это делать. А здесь мы собрали все за и против секса на первом свидании.