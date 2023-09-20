Ты выйдешь за меня: где звездные пары делали предложения своим партнерам

Предложение руки и сердца может быть неожиданным. Но лучше заранее продумать место и все детали, чтобы удивить своего партнера и запомнить это событие.

Незапланированный отпуск, посещение мест, где состоялась первая встреча или даже путешествие на воздушном шаре – все это может пригодиться как места для признания. Наши звездные герои пошли дальше. Где они делали предложения руки и сердца – читайте в нашей подборке.

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Звездные признания

В январе 2022 года рэпер Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер, сделал предложение звезде "Трансформеров" Меган Фокс. Мужчина подарил ей кольцо с двумя камнями: бриллиантом и изумрудом. Любопытно, что признание состоялось под деревом в заповеднике в Пуэрто-Рико. Там же, по утверждению пары, они влюбились.

"В июле 2020 года мы вместе сидели под банановым деревом и просили вселенную о магии. Мы не знали, с какой болью столкнемся в такой короткий и безумный период времени. Мы не понимали, сколько жертв и работы требуют отношения, но мы были пьяны любовью. Пережив множество улыбок и веселья, он спросил меня, хочу ли я стать его женой.В этой жизни, как и в любой другой следующей, мой ответ: "да", – отмечала Меган Фокс в своем Инстаграме.

Багамские острова и местный бар стали местом признания для певца Джастина Бибера своей Хейли. Они ужинали в пляжном баре, как мужчина решил обручиться на глазах у ошеломленных посетителей.

Более креативным и рискованным было предложение актера Орландо Блума певице Кэти Перри. Он вывел их любовь в буквальном смысле на новую высоту, признавшись во время полета на вертолете в день святого Валентина. Мужчина подарил любимой кольцо в форме цветка.

Предложение жениться превратилось для Джорджа Клуни на настоящий квест. Он организовал романтический вечер для Амаль, но главной для него задачей было заставить ее сидеть на одном месте. Он попросил любимую зажечь свечу и поставил коробку со спичками позади нее.

Она протягивает руку, вытягивает коробку, а в ней лежит только кольцо. Она достает его, смотрит и говорит: "Это перстень" – будто кто-то оставил его там в прошлый раз!

– рассказывал актер Эллен ДеДженерес.

А вот певица Pink решила разрушить все стереотипы и сама сделала предложение своему мужу-гонщику Кэри Гарту. Для этого она выбрала трассу, где у Гарта был заезд, она стояла сбоку с доской в руках, на которой было написано: "Ты выйдешь за меня?". На втором круге Кэри выбыл из гонки, чтобы поцеловать свою нынешнюю жену.